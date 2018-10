Assassin's Creed ft. Rkomi per dare voce alla Generazione Z

Milano (askanews) - "Forgia il tuo Destino" è la sfida che il rapper Rkomi lancia ai "Centennials" insieme a Ubisoft ispirandosi al videogame Assassin's Creed, ai suoi temi e ai suoi eroi. "Parte da un ausilio musicale, che non è una colonna sonora, è un semplice descrivere a mio modo quella che è la mia visione del gioco conoscendone tutte le varie sfaccettature".Il progetto multi-entertainment, una sorta di video manifesto, che mette in discussione la visione che gli adulti hanno dei giovani e lancia un grido di rivincita. "Secondo me forgiare il proprio destino, significa trovarsi e ritrovarsi, avere la "cazzimma" per portare avanti in cui si crede, sembra banale ma non lo è. Andare contro i muri senza avere paura di farsi maleCon questo progetto Rkomi vuole dire ai giovani di non farsi traviare da chi li considera solo dei bamboccioni e di ribellarsi alle facili etichette partendo da valori positivi. "Io mi riconosco nei valori in generale, soprattutto quelli che che la vita mi ha presentato, se il valore è positivo io mi ci riconosco".Due universi - videogame e musica - amati dai più giovani e che spesso sfuggono alla comprensione degli adulti, in questo caso si uniscono e diventano veicolo di messaggi costruttivi e modelli a cui ispirarsi per compiere le proprie scelte di vita.