Bafta 2017, la marcia trionfale di La La Land

Londra (askanews) - Continua la marcia trionfale di La La Land verso la notte degli Oscar. Il musical di Damien Chazelle ha sbancato i Bafta dove si è aggiudicato cinque delle più importanti statuette assegnate nella serata dei premi britannici al cinema. A Londra, di fronte al principe William e alla duchessa Kate Middleton, la pellicola ha vinto i premi al miglior film, regia, attrice, a Emma Stone, fotografia e colonna sonora. Unico ad uscire a bocca asciutta è stato Ryan Gosling battuto da Casey Affleck, protagonista di "Manchester By the Sea".Il film di Kenneth Lonergan si è aggiudicato anche il premio per la migliore sceneggiatura originale. E' andata invece a "Lion" il riconoscimento per il miglior adattamento, film che ha regalato anche il Bafta a Dev Patel come migliore attore non protagonista. Tra le attrici, Viola Davis ha vinto come non protagonista per il film "Barriere", mentre Emma Stone ha battuto interpreti del calibro di Meryl Streep e Natalie Portman, apprezzatissima in "Jackie"."Grazie davvero, questo è un onore incredibile", ha detto commossa la Stone.Premiati anche Ken Loach per "Io, Daniel Blake", giudicato miglior film britannico, e Laszlo Nemes per "Il figlio di Saul", migliore pellicola di lingua non inglese.