Baglioni: Pippo Baudo ospite al Festival, Pausini ha laringite

Sanremo (askanews) - Il direttore artistico Claudio Baglioni ha elencato gli ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo."C'è Fiorello con cui stiamo dibattendo sul fatto che lui voglia fare lo scalda pubblico e io lo vorrei ospite, qui già la carica di dittatore viene messa a repentaglio ma spero di vincere io, Gianni Morandi, Laura Pausini che stamattina mi ha mandato messaggio ha una laringite in atto ma farà di tutto per esserci, e poi un gruppo di attori tra cui Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Sabina Impacciatore, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi, che faranno la famiglia di Favino perché stanno tutti bene" ha detto parafrasando il titolo dell'ultimo film di Muccino. "La musica continua con Antonacci, Negramaro, Nannini, Nek con Renga e Pezzali, Sting con Shaggy che faranno un omaggio alla nostra musica in italiano, James Taylor e io ho chiesto a una delle migliori e più brave interpreti di duettare con lui cioè Giorgia", ha aggiunto."Poi viene uno dei miei tre maestri, sono andato a ripetizioni di festival mi hanno depistato più che darmi una mano, perché l'allievo non deve superare il maestro, Pippo Baudo il mercoledì verrà a trovarci. Infine ci sarà la città di Sanremo per ilpremio alla carriera a Milva la sera di venerdì - ha detto ancora il direttore artistico - Fiorella Mannoia c'è sabato e farà un pezzo di Fossati".