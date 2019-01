Batman compie 80 anni, ad Angouleme una mostra per festeggiarlo

Angouleme (Francia), 25 gen. (askanews) - Batman compie ottanta anni. E al festival del fumetto di Angouleme, in Francia, lo festeggiano con una grande mostra. Uno spazio espositivo di ben 650 metri quadrati è dedicato all'universo del supereroe ideato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939. Una esposizione immersiva e ludica che propone allo spettatore di attraversare tutti i luoghi di culto di uno dei personaggi a fumetti più amati. Dalla Batcaverna alla batmobile. E lungo tutto lo spazio della mostra sono esposte decine di strisce originali realizzate dai fumettisti che si sono succeduti nei decenni."Il nostro obiettivo è che i visitatori ritrovino il senso di stupore che si vive sfogliando i fumetti di Batman. Percepirne l'universo, mostrando l'evoluzione dello stile e l'evoluzione dei disegnatori e di chi ha scritto le storie", ha spiegato Yann Graf, curatore della mostra"C'è stato circa un Batman diverso a decennio, che riflette ogni volta l'epoca in cui è stato disegnato", ha aggiunto.Dei Batman diversi quindi, ma tutti che hanno garantito un successo costante per questo supereroe. Grazie anche ad alcune tematiche che sono universali: "A mio avviso - secondo Graf - è un personaggio che risponde a una paura di tutti: la morte dei propri genitori tutti i bambini vivono questa angoscia".