Bella, single e felice. Jennifer Aniston fa 50 anni e torna in tv

Roma, 31 gen. (askanews) - Bionda, bella, da anni con lo stesso taglio di capelli e un fisico da urlo. Anche a 50 anni, che compirà l'11 febbraio. Un traguardo a cui Jennifer Aniston arriva ufficialmente da single emancipata e senza figli, convinta che l'essere donna non voglia dire per forza essere madre.La Rachel di "Friends", personaggio che le ha dato la notorietà, di cose ne ha fatte nella sua carriera. Decine di commedie, per lo più, e film sentimentali. Ma la fidanzatina d'America per eccellenza è diventata l'idolo delle donne mollate e tradite dai mariti, quando il bel Brad Pitt, con cui si era sposata nel 2000, dopo 5 anni la lasciò per Angelina Jolie.Quando poi fu Angelina a scaricare Brad, molti anni dopo, tutti parlarono della "rivincita di Jen". Lei, intanto, nel 2015 ha sposato un altro attore e regista americano, Justin Theroux. Tutti la vedevano già madre felice, invece anche con lui, dopo 2 anni e mezzo il matrimonio finisce.Per anni l'attrice ha smentito voci di presunte gravidanze, urlate ogni volta che un abito un po' più attillato le metteva in evidenza un po' di pancia. Lei ha sempre fatto finta di niente, e nelle interviste non ha mai espresso il desiderio di maternità, alla faccia dei sei figli del suo ex Pitt, tra naturali e adottivi. "C'è una pressione sulle donne affinché siano madri - ha detto dopo la separazione da Theroux - e se non lo sono, allora sono considerate come merci danneggiate. Forse il mio scopo su questo Pianeta non è quello di procreare".Felice e consapevole di quello che vuole, a 50 anni Jennifer non sarà la stessa che venne eletta "la più bella del mondo" da People o la più sexy del mondo da Men's Health anni fa, ma continua ad essere ammirata e presto tornerà in tv nella serie prodotta da Apple "Top Of The Morning" che racconterà il dietro le quinte del palinsesto mattutino della tv americana, e la vedrà di nuovo insieme a Reese Witherspoon, molti anni dopo "Friends" in cui l'amica interpretava la sorella di Rachel.