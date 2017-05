Bellezze a Cannes, da Nicole Kidman a Olga Kurylenko e Bejo

Roma, 22 mag. (askanews) - Parata di stelle e di bellezze sulla Croisette durante il weekend. Per il film "Le Redoutable" di Michel Hazanavicius, hanno sfilato la bellissima Bérenice Bejo, con un abito bianco lungo scollatissimo sulla schiena, insieme a Louis Garrel e Olga Kurylenko con un abito semitrasparente tempestato di strass.Al Festival di Cannes sono arrivate anche Charlotte Gainsbourg, in minidress e tacchi vertiginosi, accompagnata dal marito, Laetitia Casta e le due biondissime Elle Fanning, con audace abito verde in tulle, e la regina Nicole Kidman tutta in oro per il film "How to Talk to Girls at Parties" di John Cameron Mitchell.