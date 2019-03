"Bentornato Presidente": Bisio premier per caso, senza potere

Roma (askanews) - A giudicare dal primo trailer il nuovo film di Claudio Bisio "Bentornato Presidente!" sembra aver molti richiami alla realtà. Il sequel di "Benvenuto Presidente!", in cui il bibliotecario Peppino Garibaldi diventava Presidente della Repubblica, arriverà nei cinema il 28 marzo. Questa volta alla regia ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e Peppino di fronte a una crisi di Governo viene chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Vessato, come sembra, da due politici che ricordano qualcuno che ben conosciamo. Nel cast, accanto a Bisio, questa volta ci sono Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi, Massimo Popolizio.