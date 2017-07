Benvegnù da novembre a teatro con lo spettacolo H3+

Roma, (askanews) - Il chitarrista e cantautore milanese Paolo Benvegnù da novembre sarà impegnato con uno spettacolo teatrale. Si chiamerà "H3+" e racconterà la sua trilogia musicale. Sul palco anche il burattinaio Luca Ronga. A margine del suo concerto a Roma, Benvegnù ci ha parlato del nuovo progetto:"Per quanto riguarda progetti nuovi, abbiamo uno spettacolo teatrale da novembre, si chiamerà appunto 'H3+' (come l'ultimo disco, ndr) ma racchiude i brani degli ultimi tre dischi (Herman, Earth hotel e H3+), la trilogia, è un po' la messa in scena di tutta la trilogia di Herman (2011), Earth Hotel (2014) e H3+ (2017), con Luca Ronga che è un burattinaio fantastico e perciò l'idea è di utilizzare i corpi, corpi veri e corpi non reali o quanto meno di legno, per parlare degli uomini. Questa è una cosa che faremo tra novembre e marzo", ha raccontato."E poi ovviamente io non posso fare a meno di scrivere cose nuove, perché ho delle nuove intuizioni, mi sembrano più interessanti di quelle che ho avuto finora. Sono come un ciclista, finisco un giro e ricomincio un tour", ha concluso il fondatore degli Scisma.Dopo Villa Ada Roma Incontra il Mondo, Benvegnù si esibirà il 27 luglio ad Ancona (Molecole Festival), il primo agosto a Castagno di Piteccio (Pt, L'importanza di essere piccoli) e il 25 agosto a Brescia (Festa di Radio Onda d'Urto).