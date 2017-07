Beyoncé è la più ricca del 2016, batte Guns e Springsteen

Milano (askanews) - Beyoncé è la star della musica che ha guadagnato di più nel 2016. Secondo la classifica stilata da Billboard, che tiene conto di vendite, streaming, edizioni e soldi incassati grazie ai concerti dal vivo, la cantante l'anno scorso ha guadagnato ben 61,2 milioni di dollari, di cui 54,7 proprio grazie al suo "Formation tour".Al secondo posto ci sono i Guns 'N Roses, tornati insieme per un mega tour che li ha portati in tutto il mondo, Italia compresa, con una serie di tappe sold out. Grazie a "Not In This Lifetime" Axl Rose, Slash e il resto della band hanno guadagnato ben 42,3 milioni di dollari.Al terzo posto c'è il re dei live, Bruce Springsteen, che ha guadagnato 42,2 milioni di dollari. A seguire Drake, Adele, i Coldplay, Justin Bieber e Luke Bryan.