Beyoncè super sexy col pancione incanta i Grammy Awards

Los Angeles (askanews) - Era la favorita alla 59ma edizione dei Grammy Awards con nove candidature ma è tornata a casa solo con due grammofonini d'oro. Ma Beyoncè, incinta di due gemelli, è salita sul palco dello Staples Center con abiti super sexy e ha incantato il pubblico.Queen Bee ha cantato le canzoni del suo ultimo album vestita d'oro come una dea, con tanto di corona e pancione in mostra."Per me è importante mostrare ai miei figli delle immagini che riflettano la loro bellezza in modo che possano crescere in un mondo dove guardandosi allo specchio prima attraverso la famiglia poi le news, il Super Bowl, la Casa Bianca e i Grammy, si possano vedere stupendi, intelligenti e capaci, e voglio questo per i bambini di qualsiasi razza. Questo è vitale per me" ha detto la cantante che con la sua performance resterà nella storia dei Grammy Awards.