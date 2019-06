Black and white e riprese urban: il nuovo video di Tiziano Ferro

Roma, 17 giu. (askanews) - Girato in bianco e nero e con riprese urban: è il videoclip ufficiale di Buona (Cattiva) Sorte, primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).Il video è stato diretto e girato da Gaetano Morbioli a Los Angeles, in un duplice scenario, a rappresentare la chiave di lettura ironica del brano: si alternano infatti immagini in bianco e nero in un ambiente asettico e claustrofobico, nel quale Tiziano pare stentare a liberarsi da ossessioni e vincoli reali e metaforici, a riprese urban per le strade di Los Angeles, nelle quali l'energia della canzone e del suo protagonista esplodono fra i colori luminosi della California.E da lunedì 17 giugno, su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, sono disponibili i biglietti per TZN2020, l attesissimo tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani: 12 concerti che lo vedranno protagonista nell estate 2020, a partire da sabato 30 maggio allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il tour farà tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l 11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari (ancora non in vendita i biglietti, in attesa di poter annunciare la sede), il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l 11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi mercoledì 15 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma.