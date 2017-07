Borghi: sono felice, tra Ozpetek, Venezia e l'impegno con Cucchi

Roma, (askanews) - La sua è una carriera esplosa tre anni fa con "Suburra" e "Non essere cattivo" e Alessandro Borghi continua a mietere successi, a raccogliere riconoscimenti, come il Nastro d'argento come non protagonista per "Il più grande sogno" e "Fortunata", e a interpretare ruoli sempre più impegnativi, come quello di Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, che inizierà a girare a settembre."Sono tre anni ormai che il momento successivo è sempre migliore del precedente, continua questa cosa qui, tanto che mi sto abituando, forse troppo bene, non lo so. Sono tanto felice perché continuo ad avere la possibilità di raccontare dei personaggi che amo tanto".Da poco Borghi ha finito di girare "Napoli velata" con Ferzan Ozpetek e nel frattempo è stato scelto per condurre le serate di apertura e di chiusura del prossimo festival di Venezia."All'inizio ho fatto un po' la persona composta, 'no guarda, ti ringrazio', però mi stavo squagliando perché non avevo assolutamente idea che avrebero potuto chiedermi una cosa del genere. Io sono tanto felice, perché in questi anni mi sono reso conto che ogni volta che ho avuto la possibilità di parlare di cinema, di avere a che fare con il cinema, da punti di vista che fossero diversi da quelli dell'attore, ho sempre scoperto delle persone meravigliose, ho sempre fatto incontri importantissimi, per me, per la mia carriera, per la mia vita".Dopo Venezia lo attende la prova forse più complessa: il ruolo di Stefano Cucchi."E' un caso che dal primo momento mi è stato tanto a cuore, mi auguro davvero di restituire più verità possibile a tutti quanti: questo è un po' secondo me lo scopo del progetto, di cercare di usare il cinema per far riflettere le persone, per far andare a dormire un po' di gente con un pensiero, di ricercare la verità".