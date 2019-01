Brad Pitt e Charlize Theron fanno coppia, lo scoop del Sun

Roma, 21 gen. (askanews) - Brad Pitt e Charlize Theron sono la nuova coppia glamour di Hollywood. Lo scoop è del tabloid britannico The Sun, secondo il quale i due si sarebbero conosciuti grazie a Sean Penn, ex dell'attrice di origine sudafricana.La coppia, che si frequenterebbe da circa mese, sarebbe stata vista durante il weekend in un bar: "Lei ha preso un cocktail a base di vodka, lui un'acqua minerale", scrive il giornale. Entrambi erano a Los Angeles, Pitt per il suo ultimo film "Se la strada potesse parlare", Theron per partecipare alla proiezione di "Roma" di Cuaron. La coppia era molto affiatata: "Brad sembrava in ottima forma e tutti e due erano molto felici", ha rivelato la fonte.Theron potrebbe diventare la prima storia seria per Brad, 55 anni, dopo l'accordo raggiunto per il divorzio chiesto nel 2016 dalla seconda moglie Angelina Jolie, con la quale era convolato a nozze nel 2014 dopo quasi 10 anni di fidanzamento. Brad, che ha ammesso che l'alcol era uno dei problemi maggiori nella relazione con Jolie, avrebbe ottenuto solo ad aprile scorso la possibilità di far visita ai figli avuti con la ex moglie, tre naturali e altrettanti adottivi.Il sito di gossip americano Radar online, ha inoltre rivelato che Theron e Jolie non si sopportano. La 43enne attrice premio Oscar per "Monster" (2003), che ha due figli adottivi e con Sean Penn era arrivata a un passo dall'altare, sarebbe stata in lotta per anni con la star americana, due volte Premio Oscar e ambasciatrice dell'Onu, per ottenere alcuni ruoli importanti.