Bryan Cranston ospite al festival del cinema di Giffoni

Giffoni (askanews) - A due mesi dall'inaugurazione della 47esima edizione del Giffoni Film Festival arrivano le prime anticipazioni sul ricco programma del festival del cinema per ragazzi più conosciuto e amato al mondo, in scena a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 14 al 22 luglio. "Cattivissimo me 3" e Bryan Cranston sono la prima anteprima e il primo ospite internazionale annunciati dal direttore e fondatore del festival Claudio Gubitosi, presentando la nuova edizione dall'Aula Magna del Liceo Classico "Torquato Tasso" di Salerno."La prima anteprima che presentermo il 17 luglio sarà "Cattivissimo me 3" una esclusiva che ha avuto Giffoni in assoluto dalla Universal, accompaganata dai tre doppiatori italiani, Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini, e poi il primo nome internazionale, e già vedo file di persone: Bryan Cranston a Giffoni".Bryan Cranston, attore consacrato dal ruolo di Walter White, protagonista della serie di culto "Breaking Bad", sarà a Giffoni il 21 luglio, dove riceverà il Giffoni Experience Award e incontrerà i fan, per la gioia degli oltre 4.600 giurati, 450 in più rispetto all'anno scorso, provenienti da 52 paesi in tutto il mondo.