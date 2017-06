Bungaro: canto a "RisorgiMarche" e porto la mia solidarietà

Roma, (askanews) - "Ho deciso di aderire a un'iniziativa straordinaria, Neri Marcorè mi ha chiamato, così come ha chiamato grandi artisti della musica italiana, e io sono felice, a prescindere dalla musica che porterà, spero, un'ora e mezzo di concerto e di grande sollievo, la cosa bella è partecipare da uomo innanzitutto".Lo ha detto Bungaro, parlando del festival "RisorgiMarche" ideato e promosso da Neri Marcorè per rilanciare il turismo nelle Marche colpite dal sisma e portare solidarietà alla popolazione. Tredici concerti gratuiti, dal 25 giugno al 3 agosto, con tanti artisti italiani che si esibiranno nei prati vicino ai comuni distrutti dal terremoto. Bungaro si esibirà il 23 luglio a Monte Rocca Colonnalta (San Ginesio)."Sono felice di esserci, questo RisorgiMarche spero risorgerà il più presto possibile, è un grande onore essere qui in questa bellissima manifestazione".