Camilleri: da quando ho perso la vista vedo più chiaramente

Roma (askanews) - "Perchè Tiresia? E' nato spontaneamente forse perché attraverso la sua cecità riesce a vedere non solo il presente, ma anche il futuro. Io ero nella mia nuova situazione di cieco. Quindi ho avuto una illuminazione: siccome sostengo, ed è vero e non è un paradosso, che da quando ho perso la vista vedo le cose più chiaramente, ho detto che un personaggio che potrei è Tiresia. Questo è stato l'impulso". Lo ha detto lo scrittore Andrea Camilleri, alla presentazione a Roma di "Conversazione su Tiresia", il monologo andato in scena questa estate a Siracusa e nei cinema dal 5 al 7 novembre 2018.