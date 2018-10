Camilleri: è l'ora di cedere le armi alle donne

Roma (askanews) - "Io penso sinceramente che sia arrivato il momento di cedere le armi alle donne. Io da parte mia come ex uomo mi sento già esausto. Penso che sia l'ora che il mondo venga dominato dal modo di pensare femminile. Non è un modo così mammifero, da mamma, come pensate voi. Pensate alla Thatcher. Però hanno una cosa che noi non abbiamo: fanno i figli, sono la grande matrice del nostro universo. E questo qualcosa significa. Significa che prima di farci del male loro, donne, ci penseranno assai più di quanto siamo abituati a pensarci noi. Credo che siano più disposte al compromesso". Lo ha detto lo scrittore Andrea Camilleri, alla presentazione a Roma di "Conversazione su Tiresia", il monologo andato in scena questa estate a Siracusa e nei cinema dal 5 al 7 novembre.