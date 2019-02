Camilleri: su accoglienza migranti forse prima avevamo più cuore

Milano, 25 feb. (askanews) - In collegamento con Che Tempo che Fa dove era ospite Francesco Scianna, protagonista de "La Stagione della Caccia" nuovo film tv tratto da un omonimo suo libro - in onda in prima serata su Rai1 lunedì 25 febbraio - Andrea Camilleri commenta le polemiche che hanno accompagnato il suo ultimo Montalbano, in particolare la puntata "Dall altra parte del filo" in onda l 11 febbraio. Dopo aver affermato di avere accolto con stupore le polemiche, ha dichiarato: "Nel mio libro ho raccontato esattamente quello che avveniva alcuni anni fa quando la guardia costiera portava a terra centinaia di migranti raccolti in mare. Allora era possibile. Se questo è polemica, non so che farci. È cronaca, è storia. Allora forse avevamo più cuore di quanto non abbiamo oggi".