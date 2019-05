Cannes, Bellocchio e Favino sul red carpet de "Il traditore"

Cannes, 24 mag. (askanews) - A Cannes red carpet al gran completo per "Il Traditore", film su Tommaso Buscetta di Marco Bellocchio. Oltre al regista della pellicola in concorso alla 72esima edizione del festival sulla Croisette, presentata nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci e in sala sempre dal 23 maggio, Pierfrancesco Favino, che dà il volto al primo grande pentito di mafia, Luigi Lo Cascio, e l'attrice e modella brasiliana Maria Fernanda Candido. Il film è stato accolto con 13 minuti di applausi.