Cannes, Cate Blanchett: serve cambiamento profondo di mentalità

Roma, (askanews) - "L'industria dello spettacolo non è diversa dalle altre industrie"; occorre un "cambiamento profondo" nelle mentalità. Così Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes, durante la conferenza stampa di apertura della kermesse."I profondi cambiamenti che stanno avvenendo di recente devono avere delle risposte con azioni concrete e non con grandi discorsi. Si tratta di tutelare l'uguaglianza di genere, la diversità, la giustizia, il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro. Questo riguarda il nostro settore, ma spero anche altri, perché l'industria creativa non è diversa dalle altre industrie di tutto il mondo nell'affrontare questi problemi".