Cannes (askanews) - Alla mezzanotte della vigilia dell'apertura a Cannes si rinnova una sfida. Piazzare lo sgabello o la sedia in prima fila per guadagnarsi il posto migliore sul tappeto rosso. E' ormai un classico del festival di Cannes e anche quest'anno non ha fatto eccezione. In centinaia si sono dati battaglia per piazzare lo sgabello in tempo per la promenade di Javier bardem e Penelope Cruz, protagonisti del film d'apertura della 71esima edizione, "Everybody Knows".