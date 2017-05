Cannes, Monica Bellucci: "Mi piacerebbe produrre una serie tv"

Roma, (askanews) - Tra i progetti di Monica Bellucci c'è anche quello di produrre una serie televisiva. L'attrice ne ha parlato a Cannes, dove è in qualità di madrina dell'edizione 70 del Festival, rispondendo a proposito della sua esperienza nella terza stagione di "Mozart in the Jungle" come guest star."Questo è un nuovo modo di comunicare, quello delle serie tv, e in qualche modo prende un ampio pubblico, è incredibile come il pubblico abbia affetto per questi ruoli rappresentati nelle serie tv. Anche io ho voglia di produrre una serie - ha detto - perché si possono raccontare molte più cose in effetti"."Anche Godard diceva che il cinema si guarda all'insù e la tv guardando in basso - ha aggiunto - forse è vero che c'è la magia del cinema, ma i ragazzi oggi hanno una capacità di apprendimento incredibile, io lo vedo in tutte e due le mie figlie.... il loro cervello va in degli spazi che noi non conoscevamo alla loro età. Sono capaci di individuare cose che noi non potevamo, quindi anche di carpire la magia in uno schermo piccolissimo".