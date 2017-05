Roma, (askanews) - Supercast sul red carpet del Festival di Cannes per "The Meyerowitz Stories" di Noah Baumbach, il secondo film targato Netflix in Concorso per la Palma d'oro.Dustin Hoffman e sua moglie hanno attirato tutti i flash, ma il pubblico ha apprezzato soprattutto la coppia di attori Ben Stiller e Adam Sandler, interpreti di tante commedie demenziali Usa, questa volta riuniti insieme, e la grande Emma Thompson.