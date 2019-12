Capodanno 2020 sulla neve a Roma, succede a Cinecittà World

Roma, 18 dic. (askanews) - Che siano fiocchi veri o virtuali la nevicata di Capodanno a Cinecittà World è assicurata. Nella Cinecittà Street addobbata a festa gli ospiti saranno accolti da una nevicata virtuale dove insieme ai fiocchi, sotto il cielo stellato, sfrecciano slitte, elfi e renne. Un Capodanno per tutte le età che prosegue, giocando sulla neve dentro il Regno del Ghiaccio, primo snow park al coperto d'Italia, con 5 attrazioni a tema.Cinecittà World si trasforma il 31 dicembre in un villaggio del Divertimento: Parco aperto dalle 18 alle 6 del mattino, con 40 attrazioni, 6 spettacoli, concertoLive con Biondo di Amici 2017 e altre Guest Star a sorpresa, 5 Discoteche e il Capodanno in Collegio!