Capodanno Roma nel segno della Luna, con Capossela e 1000 artisti

Roma, (askanews) - Quello di Roma sarà un Capodanno nel segno della Luna, tema che ispira le 100 performance previste per accogliere il nuovo anno nella Capitale, mentre si inaugura l'anniversario dei 50 anni dal primo sbarco. Mille gli artisti invitati a esibirsi in 24 ore di festa.Al via alle 21 del 31 dicembre dal Circo Massimo di Roma, con la Piccola Orchestra di Tor Pignattara, realtà multietnica composta da 20 giovanissimi provenienti da 14 paesi diversi; poi Vinicio Capossela, che presenterà uno spettacolo per parole e musica dal titolo "In difesa della Luna", in tributo a Guido Ceronetti, ai lunatici, ai seleniti, ai gladiatori, agli allunanti; e ancora la compagnia Kitonb, che presenterà un grande spettaccolo di teatro urbano "Carillon, il volo del tempo", e infine il rapper Achille Lauro.La Festa di Roma continuerà fino alla sera del primo gennaio in strada e nelle piazze con 1000 artisti da tutto il mondo che saranno impegnati in spettacoli, performance, installazioni, musica, proiezioni e molto altro.