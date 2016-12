"Capri Hollywood" fra Helen Mirren e tanti premiati

Capri, (askanews) - Come ogni anno l'isola di Capri in questo periodo dell'anno viene invasa da star italiane e internazionali del cinema per "Capri Hollywood", il festival cinematografico organizzato da Pascal Vicedomini, giunto alla 21esima edizione.Madrina dell'evento Raffaella Modugno.Cento proiezioni, alcune in anteprima assoluta, serate a tema, premiazioni e performance artistiche, e una delle prime stelle a sbarcare quest'anno sull'isola è stata l'attrice inglese Helen Mirren, premio Oscar con "The Queen", insieme al marito, il regista americano Taylor Hackford di cui è stato presentato in anteprima europea il film "The comedian". Entrambi hanno ricevuto il Capri Legend Award nel corso di una serata di gala.L'attrice si è anche prestata a un simpatico siparietto sul palco con il cantante napoletano Clementino che è riuscito a trascinarla in un rap, scatenando ovazioni e applausi in platea.Il Capri Social Award è andato al giovanissimo cast della fortunata serie tv "Braccialetti Rossi" ed è stato premiato anche "Fuocoammare", il docufilm sui migranti a Lampedusa di Gianfranco Rosi.