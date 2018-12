Carla Bruni svela la sua statua di cera al Musée Grévin a Parigi

Roma, (askanews) - La cantante ed ex modella Carla Bruni ha inaugurato la sua sosia di cera nelle sale del Museo Grévin a Parigi. La statua di cera, che la vede ritratta con una chitarra in mano, sarà installata nella sala delle Colonne, accanto a quella del marito, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha fatto il suo ingresso nel "pantheon delle statue di cera" il giorno dopo la sua elezione alla presidenza francese nel 2007."È davvero uno choc - ha commentato Bruni - perché si ha una sensazione di doppione".La statua dell'ex Première Dame era stata selezionata dall'accademia Grévin nel 2008, ma poi la sua realizzazione è stata rinviata. Oggi entra nel museo, creato nel 1882 dal giornalista Arthur Meyer e dallo scultore Alfred Grévin, come "artista internazionale dai multipli talenti, a turno modella, cantante e donna impegnata nella lotta contro l'Aids (..:)", ha sottolineato l'Accademia.