Catherine Deneuve ricoverata in ospedale a Parigi

Roma, 6 nov. (askanews) - Catherine Deneuve è ricoverata in ospedale a Parigi dopo essere stata colta da un malore nella notte. Secondo Le Parisien, l'attrice francese, 76 anni, è in "condizioni gravi" e necessita di esami "approfonditi".La tv francese, citando alcune fonti vicine a Deneuve, ha parlato di un "colpo di stanchezza" dovuto alla sua agenda lavorativa molto fitta.Dal mese scorso, infatti, l'attrice, ex compagna di Marcello Mastroianni, da cui ha avuto una figlia, Chiara, è impegnata sul set dell'ultimo film di Emmanuel Bercot, "De son vivant" dopo aver finito da poco la promozione di "Le verità" (La vérité) del regista giapponese Hirokazu Kore'eda, il suo primo film non girato nella sua lingua madre, di cui è stata protagonista insieme a Juliette Binoche. Deneuve lo aveva presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.