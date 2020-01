Roma, 31 gen. (askanews) - Con le luci dell'Ariston sullo sfondo, Alessandro Cattelan annuncia la nuova stagione di "E poi c è Cattelan", attesa al via il 24 marzo su Sky e NOW TV. Lo show torna con i monologhi politicamente scorretti e dissacranti di Ale, le gag imprevedibili, le irriverenti e originali interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell attualità, momenti cult che diventano subito virali. Dal 24 marzo, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno.