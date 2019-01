Chef Cristiano Tomei racconta ad Affari il nuovo show Pupi & Fornelli

Video di Giordano Brega

IL PRIMO COOKING SHOW PER CHI NON SA CUCINARE CHE METTE A DURA PROVA LE FAMIGLIE ITALIANE

CONDOTTO DA

PUPO

IN GIURIA LO CHEF

CRISTIANO TOMEI

Dal 21 gennaio alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì su TV8

Le famiglie italiane sono pronte a fare i conti con il nuovo cooking show di TV8 in prima tv assoluta: PUPI & FORNELLI. Cosa succederebbe se le regine o i maestri dei fornelli di casa fossero costretti a lasciare il comando ai loro parenti totalmente incapaci? Lo scopriremo, dal 21 gennaio alle ore 18.30, insieme a Pupo e allo chef Cristiano Tomei.

In ogni puntata due coppie di parenti – genitori e figli, fratello e sorella, suocera e nuora, nonna e nipote – si sfidano su una ricetta scelta dallo chef e giudice Cristiano Tomei: piatti tipici della tradizione culinaria italiana che tutti hanno assaggiato almeno una volta nella vita come il pollo alla cacciatora, la carbonara o le polpette al sugo. La coppia “mal assortita” è composta sempre da un “cuoco provetto” e da un “incapace ai fornelli”. E, a cimentarsi nella preparazione del piatto, è solo “l’anello debole” dei due: il più esperto è infatti costretto a guardare impotente la gara all’interno di un maxibarattolo insonorizzato da dove può disperarsi, urlare, inveire senza essere però mai ascoltato dal proprio partner in cucina. Per rendere ancora più imprevedibile la sfida chef Tomei svela la ricetta e l’impiattamento da preparare solo ai concorrenti meno esperti. Solo in occasione del primo aiuto – 4 in totale quelli a disposizione – viene comunicata anche all’altro compagno di squadra la pietanza da replicare. Durante i 4 bonus da 30 secondi l’uno, i parenti sottovetro potranno dare indicazioni vocali direttamente al cuoco “pasticcione” per tentare di raddrizzare la ricetta in corso d’opera. Soltanto negli ultimi 5 minuti di gara, gli “esperti” potranno uscire dalla struttura insonorizzata, raggiungere gli “incapaci” in cucina e tentare di salvare il piatto con il loro intervento in extremis.

A rendere la gara ancora più divertente e a raccogliere le sensazioni a caldo ci pensa Pupo, l’unico a poter seguire i concorrenti sia ai fornelli, sia nella postazione sottovetro. Solo lui infatti può accedere a questa area “off-limits”: entrando e uscendo a suo piacimento e ascoltando commenti e lamentele. Al conduttore anche il compito di incoraggiare gli “incapaci” a non mollare nonostante le evidenti difficoltà.

Al termine della gara le due pietanze sono giudicate da chef Tomei che decreta la coppia vincitrice della puntata che, oltre ad aggiudicarsi un premio in denaro, ha la possibilità di tornare nell’episodio successivo.

Pupi & Fornelli – in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8 – è un format originale Fremantle, scritto da Angelo Ferrari, con la regia di Sabrina Tricarico.