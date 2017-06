Chef Rubio: "E' uno sporco lavoro" nuova stagione? Vedremo"

Roma, (askanews) - Dopo il successo della stagione su DMAX "E' uno sporco lavoro", Chef Rubio guarda avanti e annuncia i suoi prossimi impegni."Di iniziative ce ne sono molte, la più imminente è quella delle ricette nella lingua dei segni per i non vedenti, per svegliare le istituzioni affinché la LIS venga riconosciuta come lingua ufficiale"."E' importante prendersi cura di tutte le persone che hanno meno possibilità e anche l'olfatto e il gusto sono dei sensi fondamentali per persone che non possono vedere. Fare delle ricette che possono essere raccontate anche a loro per me è una cosa fondamentale e speriamo di riuscire nell'intento di fare qualcosa di buono includendo nella ricetta della LIS anche un paragrafo per ipovedenti e ciechi".Chef Rubio è impegnato ora con la Campagna Peroni, a contatto con i ritmi di lavoro di un giovane agricoltore della filiera, suo compagno di viaggio. E pensa anche a una nuova stagione di "E' uno sporco lavoro"."Il bilancio della prima stagione di "E' uno sporco lavoro" è stato positivo, è stato un crescendo, l'ultima puntata è andata benissimo. Vedremo se sarà il caso o meno di fare una nuova stagione, in quel caso ce ne saranno delle belle".