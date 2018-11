"Chiaro di luna", il video di Jovanotti ambientato ad Asmara

Roma, (askanews) - E' ambientato ad Asmara, in Eritrea, "Chiaro di luna" il video del singolo di Jovanotti, proprio dove molti anni fa un altro Lorenzo, nonno del cantante, aveva fatto il camionista. "Asmara è una città bellissima, un luogo dove l'Africa e l'Italia si intrecciano, al di là di ogni possibile preconcetto e giudizio storico. Affollata e lenta, dolce e straniante, isolata dal resto del mondo ma così piena di storie, ricca di rimandi come un ipertesto di emozioni e di pensieri" ha detto Lorenzo.Un video romantico che racconta l'amore in un luogo difficile ma in cambiamento e il cantante sentiva che era il posto giusto per "Chiaro di Luna", per incoraggiare il Paese così condizionato dalla storia coloniale dell'Italia, nel suo cammino verso la democrazia. "Volevo raccontare l'Africa senza stereotipi su quel continente - ha spiegato Jovanotti - perché non esiste luogo al mondo più complesso e più legato al nostro destino, e gli stereotipi e le generalizzazioni fanno sempre solo male".Il video mostra spaccati cittadini di piazze e di vie di Asmara, che sembrano fuori dal mondo e lontani alla luce dalla tecnologia. Lorenzo è un musicista che la sera suona le canzoni nel bar del Cinema Roma. Una coppia di innamorati lo va a sentire e prima di lasciarsi, forse per sempre, balla sulle note romantiche di "Chiaro di luna". "E' uno dei brani a cui tengo di più - ha spiegato il cantante - ci siamo subito resi conto che si trattava della melodia più importante del disco e forse per questo abbiamo scelto di realizzarla ottenendo il massimo dell'emozione, riducendo al minimo essenziale l'arrangiamento". Anche il video, senza effetti speciali, racconta l'emozione di una storia semplice, lasciando parlare le immagini.Askanews aveva anticipato il 14 novembre le immagini di Jovanotti che cantava per i bambini della scuola italiana dell'Asmara.