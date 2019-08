Cinema, morto a Roma a 83 anni l'attore Carlo Delle Piane

Roma, 24 ago. (askanews) - Il cinema italiano piange la scomparsa dell'attore Carlo Delle Piane, morto a Roma all'età di 83 anni.Provato da una emorragia cerebrale che lo ha colpito nel gennaio2015, l'attore aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera, durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, da Sordi a Totò, De Sica, Gassman, Polansky e molti altri, fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati. Centoquindici i film realizzati in carriera. Il primo a soli 12 anni quando Duilio Coletti lo scelse tra gli alunni della media Pio XI di Roma per interpretar eil ruolo di Garoffi nel film "Cuore" nel '46.Nel 1951, Steno e Monicelli lo scelgono per affiancare Aldo Fabrizi e Totò in "Guardie e ladri". Su quel set nascerà una grande amicizia con Fabrizi che Delle Piane ricorderà per sempre. Nel 1973 ebbe un incidente automobilistico e rimase in coma per più di un mese.Fu Pupi Avati, il regista che lo rilanciò dopo l'incidente e lo fece diventare un attore protagonista esaltandone tutte le doti drammatiche che Delle Piane possedeva. Un sodalizio cominciato nel '77, con "Tutti defunti... tranne i morti"."Chi salverà le rose"? di Cesare Furesi, spin-off del lungometraggio "Regalo di Natale" di Pupi Avati, girato nel 2017 è stato il suo ultimo film. Nel 2013 si era sposato con la cantante Anna Crispino.