Cinema, nessun presidente ai César dopo la rinunca di Polanski

Parigi (askanews) - Alla cerimonia dei César 2017 non ci sarà un presidente. La serata dedicata al cinema francese con la 42esima edizione dei premi andrà infatti in scena a Parigi il 24 febbraio senza una guida dopo la rinuncia di Roman Polanski. Lo ha annunciato il presidente dell'Accademia dei César Alain Terzian in aperta polemica con le associazioni femministe che avevano fatto pressione sul regista polacco per rinunciare all'incarico.La nomina di Polanski, condannato negli Stati Uniti per stupro di una minorenne, un crimine commesso 40 anni fa, aveva scatenato le critiche di diverse associazioni. Nel dibattito era intervenuto anche il ministro per i Diritti delle donne, Laurence Rossignol, che aveva giudicato "sorprendente e scioccante" la nomina del regista polacco.Da qui la rinuncia di Polanski e ora la scelta estrema da parte dell'Academie des Césars, dichiaratamente polemica, di non avere un presidente alternativo nella notte degli Oscar francesi.