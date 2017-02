Los Angeles (askanews) - La sua stella ha brillato soprattutto negli anni settanta, ma solo oggi George Segal ha ricevuto il riconoscimento sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. L'attore, classe 1934, apprezzato in tante commedie americane con dive dell'epoca, come Barbra Streisand, Glenda Jackson e Jane Fonda, è stato candidato agli Oscar una sola volta, per il suo ruolo nel film "Chi ha paura di Virginia Woolf?".