"Codice criminale", al cinema il nuovo film con Fassbender

Milano (askanews) - Una famiglia criminale che vive di rapine, corse e furti, un uomo in cerca di riscatto dopo anni di vita allo sbando. "Codice criminale" è il nuovo film con Michael Fassbender e Brendan Gleeson, fra i protagonisti di "28 giorni dopo" e "Harry Potter", che interpretano figlio e padre di una stirpe di fuorilegge.La famiglia vive nella campagna britannica, da cui pianifica i suoi blitz fatti di corse e inseguimenti folli con la polizia. Una vita al limite da cui Fassbender, una volta diventato padre, vorrebbe uscire per costruire un futuro per sé e la sua famiglia. Una decisione non così facile da realizzare, ancor di più per le pressioni del padre. "E' una storia onesta, ha detto l'attore, che "fa delle considerazioni sociali, ma non è una predica".