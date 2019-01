Coez, ecco il singolo È sempre bello. FOTO E VIDEO

È sempre bello (Carosello Records), il nuovo singolo di Coez, è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

L’artista nel 2019 celebra 10 anni di carriera solista e torna a un anno e mezzo dal successo dell’ultimo album “Faccio un casino”, certificato doppio platino, e dal fenomeno de “La musica non c’è”, il brano con cui ha infranto tutti i record e collezionato 7 dischi di platino e 74 milioni di visualizzazioni con il videoclip. Coez entra a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana con un singolo e album che ad oggi, sono ancora nella classifica di vendita FIMI/GfK. Il disco contiene anche la title track Faccio un casino e Le Luci della città (certificati triplo platino), E yo mamma e Ciao (certificati platino).

Con i suoi live raggiunge numeri altissimi, registrando solo nel 2017/2018 ben 180 mila presenze.





È sempre bello è uno slogan emotivo, romantico e altrettanto disilluso. Scritto da Coez e prodotto da Niccolò Contessa, il beat della traccia conquista già dal primo ascolto: ci si sente compresi, al sicuro, come se d’improvviso ci si concedesse il lusso di accettare le proprie debolezze. È sempre bello accogliere un pensiero diverso dal nostro, la novità che ci fa paura, una sorpresa che non sappiamo come prendere, imparare a guardare con occhi diversi. C’è l’hip-hop, un ritornello sfacciatamente pop, l’inconfondibile voce di Coez, autoriale e profondamente sentimentale, e una base scarna, intima, proprio “come quando piove e io mi scordo l’ombrello”.





Mi sono concesso più positività, è sempre bello è “casa”, è quel posto di cui tutti hanno bisogno. So che non c’è un finale prestabilito. Se non arrivo ad essere quello che vorrei, cerco di chiedermi cosa posso davvero fare per me stesso. Bisogna perdonarsi, ogni tanto.

Coez

Il brano è stato presentato a Roma e Milano, con un appuntamento anticipato nei giorni scorsi da un countdown. Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), il videoclip di È sempre bello, realizzato dagli YouNuts, che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni.