Concertone-record di Vasco a Modena: evento epocale contro paura

Roma, (askanews) - Un sole che sorge e che entra ed esce dal maxischermo, e poi le note di "Colpa d'Afredo", brano del 1980: è iniziato così il mega concertone di Vasco Rossi al Modena Park, dove si sono radunate da giorni oltre 220mila persone. É il concerto record, con il maggiore numero di presenze della storia dei live di un singolo artista.Giacca gialla, cappellino nero, il rocker di Zocca si è presentato sul palco alle 21 in punto. 40 anni di carriera, 40 anni di musica, di successi. Il popolo di Blasco lo ha acclamato a più non posso per ore e ore.Oltre 3 ore e mezza di concerto, 40 brani, dai vecchi successi fino alle ultime canzoni. Emozionante il momento in cui al piano è arrivato Gaetano Curreri, omaggio per interpretare "Anima fragile"."Benvenuti alla festa epocale di Modena Park, benvenuti nella leggenda, benvenuti nel record mondiale", ha detto Blasco salutando i fan in delirio.Vasco Rossi è carico, il pubblico lo incita. Il palco é tutto suo, oltre 220mila persone sono tutte per la rockstar. Passa in rassegna i suoi 40 anni di carriera: Splendida giornata, Delusa, Vivere una favola, Siamo soli, Vivere, Rewind, Liberi liberi, C'é chi dice no, Sally, Un senso, Vita spericolata, fino ad Albachiara che conclude ogni concerto del Blasco.Vasco è arrivato in elicottero nella pista di atletica vicina al parco Enzo Ferrari, ottocento metri di estensione, già ribattezzato da giorni Modena Park. "Modena diventa la capitale mondiale del rock - ha detto prima di entrare in camerino - questo é un concerto contro la paura. Il locale é pieno - ha aggiunto scherzando - sono eccitatissimo".