Consoli, Gazzè e Silvestri provano prima del concerto a Barolo

Roma, (askanews) - In attesa del concerto del 14 luglio, a Barolo, all interno del Festival di Collisioni, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Max Gazzè svelano sulle proprie pagine social qualche momento inedito delle loro prove insieme.Trentuno chitarre, 15 tastiere, 2 batterie, 6 bassi, 11 amplificatori, 3 set di percussioni, 224 canali mixer, 96 microfoni, 36 musicisti sul palco, 148 tecnici, 4 km di cavi per oltre 5 ore di concerto: questi sono solo alcuni dei numeri record del live. Esauriti in pochi giorni i biglietti della prima data annunciata, quella del 15 luglio, le prevendite restano aperte per la data del 14 luglio.