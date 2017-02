Conti, Maria e la Rai festeggiano i risultati record di Sanremo

Roma, (askanews) - Una torta con la triplice scritta "Bene, bene, bene". Carlo Conti ha incassato un tris da record, questa volta affiancato da Maria De Filippi. Cala il sipario sulla 67esima edizione del Festival di Sanremo. Un successo su tutti i fronti: a partire dagli ascolti, oltre il 50,7%, il migliore share degli ultimi 12 anni; sui social (oltre sei milioni di interazioni totali) e la perfetta sintonia tra i conduttori. Sarà difficile, il prossimo anno succedere a Conti. Ma lui non torna sui suoi passi: "No no, basta.... seriamente , devo fare lo Zecchino d'oro"...La Rai per ora si gode il successo dell'edizione appena conclusa. Soddisfatta anche Maria De Filippi, che ha creato subito un feeling perfetto con il conduttore toscano."Io ho portato me stessa e ho cercato di essere di essere al servizio dell'unico evento che in realtà c'è in televisione che è il Festival di Sanremo". "Quando ho accettato ho detto: beh dicono che è difficile, proviamo e mi sono messa alla prova su una cosa lontana da me, ma mai avrei pensato che potesse essere così, se la prima settimana abbiamo fatto le prove, poi entri in un frullatore e non capisci neanche più come ti chiami, io a un certo punto avevo anche paura di sbagliare vocali e consonanti del mio stesso nome".Conti ha poi annunciato di aver devoluto 100mila euro del suo cachet ai terremotati. "Approfitto di questa cosa che non avrei mai voluto fare però l'avevo sempre detto, avevo deciso dall'inizio di devolvere la parte del compenso della conduzione ai terremotati e c'è un motivo, la vita mi ha dato una fortuna incredibile che all'inizio non ho avuto e ho il dovere di aiutare chi ha bisogno. Questo è il bonifico che ho fatto alla protezione civile di 100mila euro, il netto, e vuol dire che pagherò altrettanto e forse un po' di più di tasse e il mio sogno è che queste tasse vadano a quegli eroi di tutti i giorni che abbiamo raccontato sul palco, grazie a tutti".Da un punto di vista musicale, Francesco Gabbani con la sua "Occidentali's Karma" ha riscosso il 36% dei consensi, Fiorella Mannoia il 33% ed Ermal Meta il 31%. Insomma, non un gran distacco. Ora saranno le vendite e gli ascolti dei brani a decretare il vero vincitore.