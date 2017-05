Cos'è l'electro swing? Il tutorial di Fiorello e Arbore per Piji

Roma, (askanews) - Cos'è l'electro swing? Come si ascolta e come si balla? A queste domande risponde, con molta ironia, il videoclip del nuovo singolo del cantautore romano Piji: "L'amore ai tempi dello swing". Una sorta di tutorial dedicato a questo nuovo genere musicale, unione creativa tra lo swing degli anni Trenta e Quaranta e l elettronica più attuale, a cui partecipano in via eccezionale Fiorello e Renzo Arbore.Nell'estratto del video, diretto da Marco Castaldi con la fotografia di Pietro Giampietro, e girato tra l'Osservatorio Astronomico di Roma a Monteporzio Catone e la scuola di danza romana Opificio, anche una selezione della compagine romana dei ballerini di swing guidati dalla coreografa Diana Florindi e dal ballerino internazionale Vincenzo Fesi. E ovviamente protagonista il cantautore romano Piji, all'anagrafe Pierluigi Siciliani, con il suo quintetto formato da Gian Piero Lo Piccolo (clarinetto), Augusto Creni (chitarra manouche), Egidio Marchitelli (live elecronics) e Saverio Capo (contrabbasso).