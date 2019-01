Costantino della Gherardesca torna con un quiz a domicilio

Milano (askanews) - Dopo aver girato il mondo con Pechino Express Costantino della Gherardesca va in giro per l'italia consegnando il suo nuovo programma "a domicilio". APRIeVINCI è un Quiz originale che il popolare conduttore racconta così."busso alle porte degli italiani, per tutta l'Italia, dal nord della Lombardia fino al sud con le periferie di Napoli e se le famiglie rispondono correttamente alla domanda d'entrata io entro in casa e inizia il quiz, con in palio un premio in gettoni d'oro"Il programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me, è anche un interessante esperimento sociale perchè mostra i volti diversi delle famiglie italiane."Dagli immigrati, alle famiglie gay, agli ultra cattolici che vanno in pellegrinaggio a Lourdes, diciamo che è un programma che fa un ritratto dell'Italia contemporanea".Si può vincere rispondendo correttamente a 10 domande di difficoltà e valore crescente."APRIeVINCI mostrerà la realtà sociale italiana, perchè facciamo vedere quanto la gente sia informata nell'era dell'informazione. Ci sono dei luoghi in Italia dove sono stati particolarmente accoglienti, come Napoli dove sono ingrassato 4 kg perchè mi offrivano continuamente: pasticcini, sfogliatelle, caffè e pizza".Costantino attraversa i quartieri, chiacchiera con le persone per strada, chiede dritte, consigli, informazioni e regala così istantanee di un Paese reale e di una quotidianità dove le distanze sono azzerate. In onda su Rai2 dal 7 gennaio dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00.