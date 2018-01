Costantino questa volta sposa Eleonora Giorgi

Roma, (askanews) - Costantino della Gherardesca non demorde e nella terza puntata de "Le spose di Costantino", in onda su Rai2 giovedì 25 gennaio alle 21.20, conduce all altare Eleonora Giorgi, che di lui dice: "Costantino è un gran signore d'animo, un uomo molto ironico, un po' carnalmente freddo, molto vivo di testa"."Nella mia lunghissima carriera mi ero divertita praticamente solo quando ho girato 'Borotalco' di Carlo Verdone, ecco questa avventura con Costantino è stata divertente ed eccitante solo come 'Borotalco'. La Georgia è meravigliosa, io sarà che sono mezza ungherese, un po' armena e lì era pieno di armeni, un mondo al confine tra Est e Ovest, molto affascinante", ha concluso l'attrice.Dopo le nozze, i novelli sposi raggiungeranno Vardzia, la suggestiva città di pietra in Georgia. Ma il loro idillio amoroso verrà presto interrotto perché, come sempre, dovranno calarsi nei panni di altre coppie, vivendo le loro vite. Verranno catapultati a produrre formaggio e pane kachapuri in una fattoria della zona rurale di Akhaltsikhe, dove dovranno sporcarsi le mani nella stalla di famiglia. Ma conosceranno anche la vita agiata in una tenuta di produttori vinicoli di Tbilisi, la capitale georgiana, dove potranno concedersi cene lussuose e trattamenti termali sulfurei.Conosceranno infine la movimentata vita notturna e la scena culturale della Georgia della rinascita. Eleonora e Costantino vivranno le difficoltà e le atmosfere familiari di tutte le coppie delle quali prenderanno il posto e cercheranno di carpire il segreto delle loro felici unioni, prima di decidere se confermare davanti all altare le loro promesse matrimoniali.Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia. Gli autori sono: Cristiano Rinaldi, Costantino della Gherardesca, Flavio De Giovanni, Magda Geronimo, Veronica Rossi, Federico Albanese. Regia di Adriano Galli e Claudio Melloni.