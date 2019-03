La Copertina di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza è dedicata al nuovo Segretario del PD Nicola Zingaretti e ad un discorso di ringraziamento in cui non manca nessuno: "Grazie all'Italia, alla democrazia, a Camilleri che ha reso famoso mio fratello, ai partigiani e alle partigiane di 92 anni che sono venuti a votare, ai giovani di 19 e 20 anni che non sono venuti a votare noi perchè votano i 5 Stelle ma hanno accompagnato i nonni!". Credits: www.raiplay.it