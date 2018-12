Crozza a Fazio: "A Salvini hai bucato le gomme della ruspa?"

Milano (askanews) - La copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L'artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: "Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi oppure hai avuto una storia con la Isoardi da ragazzo?". Crozza ha poi continuato: "Come propaganda l'escamotage di dire chi non c'è a un raduno potrebbe essere un'idea per il Pd, pensa se organizzasse un corteo con una foto di Renzi e la scritta 'Lui non c'è', diventerebbe una manifestazione oceanica e il Pd nei sondaggi schizzerebbe al 70%, ma lasciamolo perdere il Pd che tanto perde a prescindere".Le immagini di raiplay.it