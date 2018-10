Crozza a Fazio: "Sei uno dei nemici di Salvini, insieme a Juncker e Macron"

CHE FUORI TEMPO CHE FA: MAURIZIO CROZZA A FAZIO: “ SEI UNO DEI GRANDI NEMICI DI SALVINI INSIEME A JUNCKER, MERKEL E MACRON E UNA DOZZINA DI STATI EUROPEI. TI ODIA COME UNO STATO SOVRANO” “USCIRE DALL’EUROPA? OK MA TRA DUE TRE ANNI, PRIMA FACCIAMO IL PONTE E POI CROLLIAMO COME PAESE”

Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza su Salvini : “Sta facendo di tutto per farci uscire dall’Europa, ma vorrei fare un appello da genovese: Scusa Matteo, ma se dobbiamo proprio uscire non potresti aspettare due/tre anni? Prima facciamo il Ponte, poi ovviamente crolliamo come Paese, ma almeno abbiamo il ponte.” L’artista genovese rivolgendosi poi a Fabio Fazio, rispetto alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Interno, ha aggiunto: “Pare che tu sia diventato uno dei nemici più grandi di Salvini: al momento ce l’ha con Juncker, la Merkel, Macron e un’altra mezza dozzina di Stati europei e con te. Non è male: ti odia come stato sovrano”

