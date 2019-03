Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, torna un esilarante Crozza/Berlusconi: “Se i cinesi mi rubano i dati sono rovinato perché si verrebbe a sapere tutto: Craxi, Mangano, le Olgettine, Ruby, il Lodo Mondadori, la compravendita di Senatori. Per me sarebbe la fine. Ah ci sono già stati i processi -e non sono in galera. Ma allora siete un paese del cxxxo. Vabbè… speriamo nei cinesi. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)