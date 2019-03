Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, torna Maurizio Crozza/ Calenda che, ancora in accappatoio, svela finalmente il vero motivo da cui nasce il tweet con la foto che lo ritrae in procinto di tuffarsi nell’acqua ghiacciata: “Io sto alimentando il piacicchiamento col tuffetto nel laghetto! Solo che ora ho 38.8! Sono sotto antibiotico da 3 giorni.”