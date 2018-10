Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - torna nei panni di Giuseppe Conte di ritorno dal viaggio in Africa con un sacco di lavoro arretrato: le camice dei ministri da lavare. Ma l’instancabile Premier ha un'arma infallibile anche contro lo Spread: "PIO PRESTO" il detersivo di Padre Pio, di cui Conte è un grande devoto.