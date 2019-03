Crozza/De Luca nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - porta avanti il suo Vietnam Istituzionale e Costituzionale per l'autonomia della Campania come in Apocalypse Now "Mi piace sentire l'odore del napàlm la mattina... e quello du ccafè".

“Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)